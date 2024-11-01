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Пострадавшие от наводнения жители Валенсии грабят магазины

01 ноября 2024 09:12
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Испанская Валенсия, которая не может отойти от одного из самых смертоносных в истории наводнений, унесших жизни почти 160 человек, столкнулась с еще одной серьезной проблемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие от наводнения жители Валенсии грабят магазины-2

В городе, опустошенном стихией, началось мародерство. Сотни отчаявшихся местных жителей в поисках воды и еды начали штурмовать супермаркеты. Люди опустошают полки с продуктами и холодильники, запасаясь всем необходимым. Впрочем, зачастую преступниками они становятся поневоле, так как продавцов и охранников нет, не работают кассы. 

Этим хаосом воспользовались и профессиональные грабители. Они громят ювелирные магазины, банкоматы и центры бытовой электроники и техники, крадут внедорожники, чтобы передвигаться по заваленным мусором улицам и перевозить на них награбленное. Полиция пытается остановить эту волну мародерства. 

По данным властей, уже задержаны более 40 человек, пойманных на месте преступления.

# Криминал

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