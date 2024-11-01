NYT: у ВСУ закончились качественные части для удержания фронта в Донбассе

Россия в октябре достигла наибольших успехов на фронте с лета 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Линии обороны Украины не смогли выдержать натиска. Во многих частях на линии фронта служат неподготовленные лица, сообщает газета. Также военный эксперт Паси Паройнен отметил, что в августе Россия прошла 16 км в направлении Покровска.

Ранее, 29 октября, Министерство обороны РФ отчиталось о взятии Селидово, Катериновки, Доброволье и Горняка, где пролегает важная железная дорога.