Властям Польши не удаётся остановить рост цен

Властям Польши не удается остановить рост цен. Об этом говорит опубликованный отчет центрального статуправления страны. По его данным, инфляция в октябре превысила 5 %, достигнув самого высокого уровня в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего подорожали энергоносители. Традиционно они возглавляют этот антирейтинг. Их стоимость возросла на 11,5 %. На 7 % – услуги. Следом идут продукты питания. За них поляки в среднем платят на 5 % больше, чем год назад. Кроме того, большую роль в росте цен играет и продолжающееся падение курса национальной валюты.

По прогнозам экономистов, начало нового года принесет полякам неприятный подарок. В первые месяцы 2025-го инфляция может вырасти до 6 %.