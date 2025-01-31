Прямой эфир

Белорусская делегация на заседании ОБСЕ осудила безосновательную критику со стороны Запада

31 января 2025 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пока от дружественных стран звучат поздравления, на Западе выборы в Беларуси не дают покоя отдельным политикам и политическим институтам. Безосновательную критику со стороны отдельных государств 31 января осудили на площадке ОБСЕ в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В австрийской столице состоялось заседание Постоянного совета организации, участие в котором приняла белорусская делегация. Одной из ключевых тем этой встречи стало обсуждение вопроса о прошедшей в нашей стране электоральной кампании. В коллективной Европе уже прозвучали резкие заявления касательно результатов выборов. На что белорусские дипломаты призвали страны ОБСЕ сменить высокомерный тон на уважительный.

Белорусская делегация на заседании ОБСЕ осудила безосновательную критику со стороны Запада-2

Делегаты указали на искажение информации, которую транслируют на Западе. Там упорно игнорируют факт широкого представительства международных наблюдателей, но мы напомним – почти полтысячи экспертов из 52 двух стран следили за избирательным процессом. Причем в Европе делают выводы о демократии других на фоне своей нарастающей внутренней разобщенности и деградации позиций на международной арене.

Такая позиция, как свидетельствует объективный опыт последних десятилетий, не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений западных стран с Беларусью. Отметим, что наращивание санкционного давления и непризнание легитимности власти в Беларуси заставляет Запад делать бесполезную работу, которая ставит в тупик только европейских граждан.

# Выборы в Беларуси # ОБСЕ

Другие новости рубрики

Все новости
НАТО перебрасывает к белорусской границе разведывательные автомобили
31 января 2025 13:43

НАТО перебрасывает к белорусской границе разведывательные автомобили

Сербские активисты прошли маршем от Белграда до Нови-Сада
31 января 2025 13:42

Сербские активисты прошли маршем от Белграда до Нови-Сада

Медведчук заявил, что Зеленский, по сути, сам признал свою нелегитимность
31 января 2025 13:27

Медведчук заявил, что Зеленский, по сути, сам признал свою нелегитимность