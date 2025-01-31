Пока от дружественных стран звучат поздравления, на Западе выборы в Беларуси не дают покоя отдельным политикам и политическим институтам. Безосновательную критику со стороны отдельных государств 31 января осудили на площадке ОБСЕ в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В австрийской столице состоялось заседание Постоянного совета организации, участие в котором приняла белорусская делегация. Одной из ключевых тем этой встречи стало обсуждение вопроса о прошедшей в нашей стране электоральной кампании. В коллективной Европе уже прозвучали резкие заявления касательно результатов выборов. На что белорусские дипломаты призвали страны ОБСЕ сменить высокомерный тон на уважительный.
Делегаты указали на искажение информации, которую транслируют на Западе. Там упорно игнорируют факт широкого представительства международных наблюдателей, но мы напомним – почти полтысячи экспертов из 52 двух стран следили за избирательным процессом. Причем в Европе делают выводы о демократии других на фоне своей нарастающей внутренней разобщенности и деградации позиций на международной арене.
Такая позиция, как свидетельствует объективный опыт последних десятилетий, не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений западных стран с Беларусью. Отметим, что наращивание санкционного давления и непризнание легитимности власти в Беларуси заставляет Запад делать бесполезную работу, которая ставит в тупик только европейских граждан.