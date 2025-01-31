Белорусская делегация на заседании ОБСЕ осудила безосновательную критику со стороны Запада

Пока от дружественных стран звучат поздравления, на Западе выборы в Беларуси не дают покоя отдельным политикам и политическим институтам. Безосновательную критику со стороны отдельных государств 31 января осудили на площадке ОБСЕ в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В австрийской столице состоялось заседание Постоянного совета организации, участие в котором приняла белорусская делегация. Одной из ключевых тем этой встречи стало обсуждение вопроса о прошедшей в нашей стране электоральной кампании. В коллективной Европе уже прозвучали резкие заявления касательно результатов выборов. На что белорусские дипломаты призвали страны ОБСЕ сменить высокомерный тон на уважительный.