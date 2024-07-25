Не только литовские власти решили поставить западные амбиции выше благосостояния собственных граждан. Последним шагом для окончательной потери энергетической стабильности Эстонии стал выход из БРЭЛЛ. Теперь из-за бездействия Таллина эстонцы вынуждены платить более чем в 1,5 раза больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но даже этот факт не вызывает такого страха среди жителей страны, как возможные последствия в будущем. Теперь независимые компании не обязаны согласовывать тарифы с антимонопольным департаментом, что может кратно увеличить цены. Правительство пока ничего не делает по разрешению кризисной ситуации, так как новый кабмин решил направить все деньги не на развитие экономики и улучшение благосостояния людей, а на увеличение военных расходов. Ко всему прочему, для этого Таллин планирует поднять налоги на топливо, природный газ и электроэнергию практически на 25 %.