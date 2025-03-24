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Португалия разгромила Данию в четвертьфинале Лиги наций

24 марта 2025 08:32
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Сборная Португалии победила сборную Дании со счетом 5:2 в четвертьфинальном матче Лиги наций УЕФА. Об этом пишет РИА Новости.

Португалия разгромила Данию в четвертьфинале Лиги наций-1

Фото: pixabay

За Португалию забили Криштиану Роналду, Франсишку Тринкан и Гонсалу Рамос, а Йоаким Андерсен отметился автоголом. За датчан голы забили Кристенсен и Эриксен.  

Перед игрой Роналду был награжден сертификатом Книги рекордов Гиннесса за рекордные 132 победных матча за сборную, опередив Серхио Рамоса (131).

# Международная политика

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