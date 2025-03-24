Португалия разгромила Данию в четвертьфинале Лиги наций

Сборная Португалии победила сборную Дании со счетом 5:2 в четвертьфинальном матче Лиги наций УЕФА. Об этом пишет РИА Новости.

За Португалию забили Криштиану Роналду, Франсишку Тринкан и Гонсалу Рамос, а Йоаким Андерсен отметился автоголом. За датчан голы забили Кристенсен и Эриксен.

Перед игрой Роналду был награжден сертификатом Книги рекордов Гиннесса за рекордные 132 победных матча за сборную, опередив Серхио Рамоса (131).