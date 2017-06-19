Попытка теракта в Париже: преступник, совершивший наезд на полицейский автобус, погиб

Новости Франции. Тревожные новости вечером 19 июня приходят из Парижа. На Елисейских полях машина врезалась в полицейских фургон. Это произошло недалеко от театра Мариньи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здание оцеплено, зрители – эвакуированы. Проводится спецоперация. Водитель, который был за рулем машины, скончался от полученных ранений.