Прямой эфир

Попытка теракта в Париже: преступник, совершивший наезд на полицейский автобус, погиб

19 июня 2017 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Тревожные новости вечером 19 июня приходят из Парижа. На Елисейских полях машина врезалась в полицейских фургон. Это произошло недалеко от театра Мариньи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здание оцеплено, зрители – эвакуированы. Проводится спецоперация. Водитель, который был за рулем машины, скончался от полученных ранений.

В его машине обнаружили оружие и взрывчатку.

Попытка теракта в Париже: преступник, совершивший наезд на полицейский автобус, погиб-1

В результате нападения сотрудники правоохранительных органов и граждане не пострадали. Расследование атаки поручено антитеррористическому подразделению прокуратуры Парижа.

Министр внутренних дел Франции квалифицировал действия преступника как попытку совершить теракт.

Жерар Колон, глава МВД Франции:
Виновник происшествия скончался. Это второе нападение на жандармов, оно показывает, насколько высок уровень террористической угрозы.

# Теракт # Жерар Колон

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Великобритании заявили о создании специальной комиссии по противодействию любым формам экстремизма
19 июня 2017 19:47

Власти Великобритании заявили о создании специальной комиссии по противодействию любым формам экстремизма

Многие сгорели в машинах, пытаясь выбраться из зоны поражения: самый разрушительный пожар в истории Португалии
19 июня 2017 18:00

Многие сгорели в машинах, пытаясь выбраться из зоны поражения: самый разрушительный пожар в истории Португалии

Крупный пожар на свалке пластиковых отходов в Юрмале: жителям советуют не открывать окна
19 июня 2017 14:36

Крупный пожар на свалке пластиковых отходов в Юрмале: жителям советуют не открывать окна