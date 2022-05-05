Прямой эфир

Пользоваться газом дороже, чем снимать квартиру. Французов просят оплатить подорожавшие на 500% коммунальные услуги

05 мая 2022 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейцы вынуждены платить за антироссийскую политику Евросоюза из своего кармана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французам неожиданно выставили счета за газ и свет за период с ноября.  

Пользоваться газом дороже, чем снимать квартиру. Французов просят оплатить подорожавшие на 500% коммунальные услуги-1

В письмах «счастья» убедительно просят оплатить коммунальные услуги, которые выросли почти на 500 %. Теперь пользоваться газом и электроэнергией стало дороже, чем снимать квартиру. В среднем за жилье придется заплатить около 4 000 евро. В то время как средняя зарплата по стране меньше 3 500. При этом инфляция во Франции одна из самых низких в Европе.  

Пользоваться газом дороже, чем снимать квартиру. Французов просят оплатить подорожавшие на 500% коммунальные услуги-4

Например, в Германии к лету прогнозируют инфляцию в два раза выше французской. На фоне этого министр внутренних дел страны посоветовал немцам скупать самое необходимое уже сейчас. Так как правительство не может гарантировать гражданам, что будущей зимой в квартирах будет тепло. Если ничего не изменится, электроэнергия будет стоить в два раза больше и не все смогут себе это позволить.  

# Газ # Нэнси Фезер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Будут платить в рублях? Европа не готова к запрету российского газа и нефти
05 мая 2022 07:30

Будут платить в рублях? Европа не готова к запрету российского газа и нефти

В Латвии из-за дефицита газа подорожали дрова
04 мая 2022 19:41

В Латвии из-за дефицита газа подорожали дрова

Главное требование – отставка премьера. В Ереване с 25 апреля продолжаются протесты оппозиции
04 мая 2022 11:44

Главное требование – отставка премьера. В Ереване с 25 апреля продолжаются протесты оппозиции