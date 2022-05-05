Пользоваться газом дороже, чем снимать квартиру. Французов просят оплатить подорожавшие на 500% коммунальные услуги

Европейцы вынуждены платить за антироссийскую политику Евросоюза из своего кармана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французам неожиданно выставили счета за газ и свет за период с ноября.
Европейцы вынуждены платить за антироссийскую политику Евросоюза из своего кармана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французам неожиданно выставили счета за газ и свет за период с ноября.
В письмах «счастья» убедительно просят оплатить коммунальные услуги, которые выросли почти на 500 %. Теперь пользоваться газом и электроэнергией стало дороже, чем снимать квартиру. В среднем за жилье придется заплатить около 4 000 евро. В то время как средняя зарплата по стране меньше 3 500. При этом инфляция во Франции одна из самых низких в Европе.
Например, в Германии к лету прогнозируют инфляцию в два раза выше французской. На фоне этого министр внутренних дел страны посоветовал немцам скупать самое необходимое уже сейчас. Так как правительство не может гарантировать гражданам, что будущей зимой в квартирах будет тепло. Если ничего не изменится, электроэнергия будет стоить в два раза больше и не все смогут себе это позволить.