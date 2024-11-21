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Поляков предупредили об очередном росте цен в магазинах

21 ноября 2024 08:25
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Экономисты портят полякам предпраздничное настроение. Они предупредили жителей о том, что их ждет очень дорогое Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно опубликованному отчету исследования, проведенного международным финансовым аналитическим институтом, в октябре цены в магазинах были в среднем на 5,5 % выше, чем год назад.

Поляков предупредили об очередном росте цен в магазинах-2

По прогнозам, к концу года этот показатель только вырастет. Аналитики провели мониторинг стоимости 20 товаров. Например, овощи за год подорожали на 11 %, почти на столько же сладости. Эксперты предупреждают, что это только начало. Полякам надо готовиться к сюрпризам и закупаться к праздничному столу уже сейчас. В ближайшие дни стоимость напитков вырастет более чем на 20 %, как минимум на 10 % станут дороже замороженные продукты.

# Кризис в ЕС

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