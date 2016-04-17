Полтысячи китайских школьников отравились неизвестным веществом

Новости Китая. Около полутысячи китайских школьников отравились неизвестным веществом. Инцидент произошёл в городе Чанчжоу после того, как местная школа иностранных языков переехала в новое здание. Там ученики почувствовали недомогание. Почти сразу стали проявляться и различные симптомы отравления: воспаление кожи, отклонение в показателях анализа крови, у некоторых ребят обнаружена лимфома и лейкемия.

Проверка показала: загрязнение грунтовых вод и воздуха в районе школы превышает все допустимые нормы. Сообщается, что ранее на этом месте находились три химических завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.