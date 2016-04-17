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Полтысячи китайских школьников отравились неизвестным веществом

17 апреля 2016 13:33
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Новости Китая. Около полутысячи китайских школьников отравились неизвестным веществом. Инцидент произошёл в городе Чанчжоу после того, как местная школа иностранных языков переехала в новое здание.  Там ученики почувствовали  недомогание. Почти сразу стали проявляться и различные симптомы отравления: воспаление кожи, отклонение в показателях анализа крови, у некоторых ребят обнаружена лимфома и лейкемия.

Проверка показала: загрязнение грунтовых вод и воздуха в районе школы превышает все допустимые нормы. Сообщается, что ранее на этом месте находились три химических завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовое отравление

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