Польские силовики бросили умирать на границе семью беженцев

И очередное свидетельство бесчеловечности польского режима. Силовики сопредельного государства бросили умирать на границе семью беженцев. А прежде беспомощных людей вытолкали на белорусскую сторону. Супружескую пару обнаружили гродненские пограничники в непосредственной близости от польского забора. Женщина была без сознания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина рассказал пограничникам, что никто из группы военных не отреагировал на просьбы о помощи. Угрожая применением силы, беженцев вынудили перейти на территорию Беларуси. При этом его супруга не могла сама передвигаться, мужчина был вынужден нести ее на руках.

Так что там с правами человека? Резонный вопрос к тем, кто сотрясает воздух громкими лозунгами о демократии. В отличие от наших европейских соседей, в Беларуси не делят людей на своих и чужих. Наши пограничники оказали пострадавшим первую помощь и вызвали медиков.