Польские правозащитники обнародовали данные о страшной ситуации в буферной зоне

Беззаконие на польских рубежах продолжается. За поддержкой к правозащитным организациям уже обратились свыше 7,5 тысячи мигрантов. Получены сотни жалоб на местных стражей порядка. 650 человек сообщили о насилии со стороны польских спецслужб. Почти половине из них понадобилась медицинская помощь. Рады в Польше только украинцам, остальных беженцев правдами и неправдами власти пытаются вытолкнуть в Беларусь. Таких случаев зафиксировано 2 800. Но самое страшное – количество смертей в так называемой буферной зоне. С августа 2021-го по декабрь прошлого года на границе погибли 72 человека. И это только по самым скромным подсчетам польских правозащитников.