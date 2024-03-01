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Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Литвой

01 марта 2024 10:44
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Польские фермеры, которые устали от бездействия правительства, решили взять на личный контроль поставки украинской сельхозпродукции в страну. На этот раз они заблокировали пропускной пункт на границе с Литвой. Таким образом аграрии протестуют против «зерновой карусели», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Литвой-1

Они утверждают, что, когда продукция из Украины идет транзитом через Польшу в Литву, она все равно возвращается, только уже с другими документами, под видом европейской. Профсоюзы фермеров хотят прервать эту цепочку. Пока протестующие перекрыли самый крупный пропускной пункт и намерены блокировать его целую неделю. Но полностью прекращать движение грузовиков через КПП не планируют. Вместо этого они совместно с польскими службами намерены проводить выборочные проверки транспорта, прибывающего из Литвы.

Подобные акции польские фермеры устраивали и на границе с Украиной. Тогда они высыпали зерно из грузовиков и вагонов.

# Акции протеста # Новости Польши

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