Focus: Шольц не передает Taurus Украине из-за отсутствия доверия к Киеву

Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье для Focus считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, отказавшись поставлять Украине ракеты Taurus, прячет свое недоверие к Киеву за технологическими деталями. Об этом пишет РИА Новости.

«Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», – утверждает эксперт.

Хоффманн считает, что украинцы могли бы быть обучены применять ракеты и без помощи немецких специалистов. Он полагает, что Шольц боится, как бы украинская сторона не использовала ракеты так, как ему не нравится.

Ранее Шольц заявлял, что ФРГ не будет предоставлять ракеты Украине, так как они могут поразить цели в Москве. Он также отметил, что Германия не собирается участвовать в конфликте.