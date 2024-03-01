Более 100 палестинцев погибли во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа

Настоящая бойня произошла в секторе Газа во время раздачи гуманитарной помощи. Погибли более 110 человек. Палестинские власти обвинили в произошедшем израильскую армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их словам, когда толпа бросилась к грузовикам, которые пересекали контрольно-пропускной пункт, военные открыли по людям беспорядочный огонь. Несколько сотен человек получили ранения. Министерство здравоохранения сектора назвало это массовым убийством.

В свою очередь командование ЦАХАЛ отвергло все обвинения. Там заявили, что люди погибли в давке, когда бросились грабить грузовики, которые пытались продвинуться вперед. Некоторые оказались под колесами. В ООН уже осудили инцидент и вновь призвали к полному прекращению огня в анклаве.