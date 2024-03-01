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Финляндия намерена закупить у США авиабомбы для истребителей F-35

01 марта 2024 10:36
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Финляндия закупает у США вооружение для реактивных истребителей F-35, в том числе бомбы JDAM и SDB-I, на общую сумму более 96 миллионов долларов, говорится в сообщении Министерства обороны страны. Об этом пишет ТАСС.

Закупки, которые будут осуществляться в рамках договора между США и Финляндией, предусматривают поставки не только бомб, но также оборудования, услуг и технической поддержки от производителя и поставщиков на период 2024-2030 годов. Как подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, это позволит пополнить запасы ключевых материалов для обеспечения национальной безопасности.

# Международная политика

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