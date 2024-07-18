Польша увеличит численность военных на границе с Беларусью почти в 3 раза

Белоруско-китайская антитерористическая тренировка прошла совсем недалеко от границы с Польшей. Министерство национальной обороны этой страны как раз сегодня, 18 июля, заявило о начале операции «Безопасное Подлясье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава планирует значительно увеличить свое военное присутствие на границе с Беларусью. Уже к осени к восточным рубежам будет переброшено около 17 тысяч солдат, что практически в три раза больше, чем сейчас. Новые подразделения станут силами быстрого реагирования. Сейчас к границе активно идет доставка снаряжения и вооружений. Всю эту активность Варшава объясняет своей старой сказкой об угрозе, якобы исходящей со стороны Беларуси.