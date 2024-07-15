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Польша перебросит к границе с Беларусью около 20 тыс. солдат

15 июля 2024 11:14
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Польша начинает масштабную операцию по усилению границы с Беларусью. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Ее целью является поддержка пограничной охраны солдатами Войска польского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша перебросит к границе с Беларусью около 20 тыс. солдат-1

Планируется, что к осени к восточным рубежам будет переброшено около 20 тысяч солдат и 200 единиц бронетехники. Почти 7 тысяч военнослужащих заступят на боевое дежурство непосредственно на границе, еще почти 10 тысяч будут находиться в резерве и при необходимости будут переброшены туда в течение двух суток. По сути, как отметили в Министерстве обороны Польши, это подразделение является силами быстрого пограничного реагирования. Сейчас к белорусской границе активно идет доставка снаряжения и вооружений.

Оказывается, как проговорились в военном ведомстве, уже более полугода польская армия на восточных рубежах ведет активную работу по улучшению разведки, развитию логистики и подготовки легкой и тяжелой техники. Всю эту активность Варшава объясняет уже надоевшей даже полякам угрозой, якобы исходящей от Беларуси.

# Вооруженные силы # Новости Польши

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