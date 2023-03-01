Лысого кота с татуировками спасли из мексиканской тюрьмы. Теперь он ищет хозяина

Лысому коту с татуировками, спасенному из мексиканской тюрьмы, ищут хозяина. Он здоров и больше не нужен для расследования.

Кота породы сфинкс нашли через некоторое время после бунта в тюрьме в Сьюдад-Хуаресе. Говорят, что он принадлежал главарю банды, погибшему при попытке побега. Оставшийся без хозяина кот просто гулял по тюрьме.

У него обнаружили минимум две татуировки. На одной из них надпись «Сделано в Мексике» и изображение орла – это символ одной из известных банд. У кота были инфекции глаз и уха. Его вылечили. Несмотря на суровые условия жизни, животное очень ласковое. Власти Мексики отдадут кота только ответственному человеку.

Сесар Рене Диас, глава отдела экологии в Сьюдад-Хуаресе:

Кота нельзя будет продать или подарить кому-то другому. Его можно вывезти из города, штата и даже страны, но при условии, что новый хозяин создаст для него правильные условия. Кот очень общительный, он в идеальном состоянии, у него больше нет инфекции или других болезней, и он привит.