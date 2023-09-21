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Польша готова к переговорам с Украиной по поставкам продуктов

21 сентября 2023 09:05
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Польша открыта для переговоров с Украиной о поставке продовольствия. Об этом заявил министр сельского хозяйства Роберт Телюс, передает РИА Новости.

Он отметил готовность к поиску решения, которое позволило бы не только защитить польский рынок и фермеров, но и оказать содействие Украине.

Это заявление было сделано на фоне обострения польско-украинских отношений в связи с введением эмбарго на поставку украинских зерновых. В качестве ответной меры на продление Польшей запрета на импорт украинского зерна Киев намерен ввести эмбарго на некоторые виды польской сельскохозяйственной продукции.

В свою очередь, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.

# Международная политика # Роберт Телиус

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