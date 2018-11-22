Полномочным представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе стал Евгений Марчук

Резонансных заявлений по итогам встречи не было. Но все же разрешилась главная интрига последнего месяца – кто будет представлять на этой площадке Украину после ухода Леонида Кучмы. Киев направил в нашу столицу Евгения Марчука. Ранее он возглавлял подгруппу по безопасности, а потому хорошо ориентируется в тематике Минских переговоров.