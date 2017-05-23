Полиция Манчестера задержала подозреваемого в причастности к теракту на стадионе

Новости Великобритании. Им оказался 23-летний молодой человек. Его имя и другие подробности расследования правоохранительные органы пока не раскрывают. Трагедия унесла жизни 22 человек, около 60 ранены. Все пострадавшие остаются в больницах. После теракта многие города королевства усилили меры безопасности. Правоохранители несут службу в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теракт в Манчестере спровоцировал серию ложных сообщений о подозрительных предметах. Британцы попросту напуганы, многие бояться выходить на улицу. Ранее на железнодорожном вокзале Лондона из-за подозрительного свертка была проведена массовая эвакуация. Позже выяснилось, что предмет никакой угрозы не представляет. Несколькими часами позже аналогичная ситуация произошла в торговом центре Манчестера. Тем временем полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту. Им оказался 23-летний молодой человек. Его имя и другие подробности расследования правоохранительные органы пока не раскрывают. Вместе с ним под стражу был взят еще один человек. Позже из-за отсутствия улик его отпустили.

Йен Хопкинс, начальник полиции графства Большой Манчестер:

В настоящее время мы развернули масштабную операцию. Мы делаем все, что можем, работая с местными и национальными агентствами, чтобы поддержать пострадавших. Информация об атаке постоянно обновляется. В связи с этим начала работу национальная горячая линия. Страшная трагедия произошла этой ночью сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде. Люди стали покидать свои места и направляться в фойе. Через считанные минуты именно там и прогремел взрыв. На стадионе началась настоящая паника. Очевидцы:

Мы были на Арене, и когда мы уходили с последней песни, услышали взрыв, когда мы добрались до дверей фойе и оглянулись, увидели хаос. Всех пострадавших в экстренном порядке доставили в больницы. Некоторых из них по-прежнему в критическом состоянии. Тем временем Манчестер приходит в себя после ночной трагедии, однако обстановка в городе остается напряженной.