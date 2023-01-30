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Полиция Индии допросила говорящего попугая по делу о контрабанде

30 января 2023 20:03
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Новости Индии. В Индии полицейские решили не терять ни единой зацепки и допросили говорящего попугая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Индии допросила говорящего попугая по делу о контрабанде-1

Птица долгое время жила в доме опасного контрабандиста. И это был единственный свидетель, который остался в доме подозреваемого, успевшего скрыться до приезда полиции. Поэтому правоохранители надеялись получить от пернатого хоть какую-то подсказку о его местонахождении. Однако попугай не выдал своего хозяина и ничего не ответил инспектору, кроме слова «тарелки».

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# Необычное # Новости Индии # Фотофакт

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