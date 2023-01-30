Полиция Индии допросила говорящего попугая по делу о контрабанде

Новости Индии. В Индии полицейские решили не терять ни единой зацепки и допросили говорящего попугая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Птица долгое время жила в доме опасного контрабандиста. И это был единственный свидетель, который остался в доме подозреваемого, успевшего скрыться до приезда полиции. Поэтому правоохранители надеялись получить от пернатого хоть какую-то подсказку о его местонахождении. Однако попугай не выдал своего хозяина и ничего не ответил инспектору, кроме слова «тарелки».