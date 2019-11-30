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Погоня с 10 машинами и вертолётом. В Канаде преследовали мужчину, который собирался наехать на людей

30 ноября 2019 14:18
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Новости Канады. В Канаде задержали угонщика пожарной машины, который собирался наехать на людей в парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погоня с 10 машинами и вертолётом. В Канаде преследовали мужчину, который собирался наехать на людей-1

Спасатели оставили грузовик открытым, когда прибыли на вызов к месту аварии. Один из пожарных заметил, как мужчина в гражданской одежде сел за руль и уехал.

Погоня с 10 машинами и вертолётом. В Канаде преследовали мужчину, который собирался наехать на людей-4

Угонщинка преследовали более 10 полицейских автомобилей и вертолет. Остановить его удалось лишь с помощью ленты с шипами, которую выбросили на дорогу. В результате грузовик остановился, а мужчину арестовали.

Погоня с 10 машинами и вертолётом. В Канаде преследовали мужчину, который собирался наехать на людей-7

# Милицейская погоня # Фотофакт

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