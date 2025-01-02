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Погибли 12 человек. В Черногории мужчина открыл стрельбу

02 января 2025 10:45
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По словам прокурора Черногории Андрианы Настич, число жертв в результате стрельбы возросло до 12 человек, в том числе двое детей. Об этом пишет РИА Новости.

Погибли 12 человек. В Черногории мужчина открыл стрельбу-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Убийства произошли в пяти местах, и четверо раненых были прооперированы. Подозреваемый в стрельбе Ацо Мартинович совершил самоубийство.

Глава правительства Милойко Спайич подтвердил сообщение о смерти стрелявшего и внес предложение ужесточить наказание за незаконное хранение оружия. В стране объявлен трехдневный траур.

# Стрельба

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