Погибли 12 человек. В Черногории мужчина открыл стрельбу

По словам прокурора Черногории Андрианы Настич, число жертв в результате стрельбы возросло до 12 человек, в том числе двое детей. Об этом пишет РИА Новости.
По словам прокурора Черногории Андрианы Настич, число жертв в результате стрельбы возросло до 12 человек, в том числе двое детей. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay / носит иллюстративный характер
Убийства произошли в пяти местах, и четверо раненых были прооперированы. Подозреваемый в стрельбе Ацо Мартинович совершил самоубийство.
Глава правительства Милойко Спайич подтвердил сообщение о смерти стрелявшего и внес предложение ужесточить наказание за незаконное хранение оружия. В стране объявлен трехдневный траур.