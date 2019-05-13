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Подросток с пневматикой взял в заложники класс в Казани

13 мая 2019 13:42
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Новости России. ЧП в Казани: там задержали вооруженного подростка, который удерживал одноклассников в школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подросток с пневматикой взял в заложники класс в Казани-1

О происшествии в правоохранительные органы сообщила мама одной из учениц. Вскоре молодого человека задержали. Сейчас с ним работают следователи. Известно, что старшеклассник в начале урока зашел в кабинет, достал пневматический пистолет и сел на место учителя.

Подросток с пневматикой взял в заложники класс в Казани-4

Никаких требований подросток не выдвигал. Пострадавших в результате инцидента нет. Возбуждено уголовное дело.

# Захват заложников # Фотофакт

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