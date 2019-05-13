Подросток с пневматикой взял в заложники класс в Казани

Новости России. ЧП в Казани: там задержали вооруженного подростка, который удерживал одноклассников в школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О происшествии в правоохранительные органы сообщила мама одной из учениц. Вскоре молодого человека задержали. Сейчас с ним работают следователи. Известно, что старшеклассник в начале урока зашел в кабинет, достал пневматический пистолет и сел на место учителя.