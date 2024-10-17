Финансовая щедрость европейских чиновников, очевидно, не лучшим образом сказывается на электоральной оценке их собственной работы. Как отмечают мировые издания, поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем очень и очень плохо повлияла на его рейтинг одобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно результатам соцопросов, около 60 % граждан недовольны главой кабмина, еще хуже отзываются о правительстве в целом. Свою роль в таких низких показателях, безусловно, сыграл украинский конфликт. По словам экспертов, американский президент нашел в лице Шольца надежного и безотказного партнера в вопросах поддержки Киева и введения санкций против России. Но такой необдуманный со стороны властей шаг загнал в тупик немецкую экономику. Поддержка Украины негативно отразилась на экономике в целом и на автомобильной промышленности в частности. Впрочем, многие отрасли хозяйства ФРГ сейчас переживают период, мягко говоря, далекий от ренессанса.