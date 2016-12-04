Под Киевом полицейские по ошибке перестреляли друг друга: 6 человек погибли

Новости Украины. Украинские полицейские по ошибке открыли огонь друг по другу. Произошла перестрелка в поселке Княжичи под Киевом.

Оперативники выслеживали рецидивистов и для их поимки затаились в одном из домов, куда должны были нагрянуть преступники.

Однако вместо бандитов в укрытие прибыл другой наряд полиции – среагировал на сработавшую в доме сигнализацию.

А после приехал еще и спецназ.

Из-за неразберихи на месте началась перестрелка, в результате которой погибли 6 правоохранителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.