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Под Киевом полицейские по ошибке перестреляли друг друга: 6 человек погибли

04 декабря 2016 14:34
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Новости Украины. Украинские полицейские по ошибке открыли огонь друг по другу. Произошла перестрелка в поселке Княжичи под Киевом.

Оперативники выслеживали рецидивистов и для их поимки затаились в одном из домов, куда должны были нагрянуть преступники.

Однако вместо бандитов в укрытие прибыл другой наряд полиции – среагировал на сработавшую в доме сигнализацию.

А после приехал еще и спецназ.

Из-за неразберихи на месте началась перестрелка, в результате которой погибли 6 правоохранителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.   

# Полиция

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