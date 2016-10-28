Новости Италии. Почти 700 повторных подземных толчков зарегистрировали в Италии за последние два дня после землетрясений магнитудой около 6. Стихия в основном затронула городки в центральной части, однако толчки почувствовали жители практически всей страны. Власти сообщают о разрушениях, которые нанесли значительный урон экономике.

Информации о погибших нет. Известно, что без крова остались более 4 тысяч человек. Их эвакуировали и перевезли в другие города.

Затронутые землетрясением районы готовились к зимнему туристическому сезону. Там располагаются горнолыжные спуски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.