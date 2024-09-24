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Почти 400 человек стали жертвами наводнений в Мьянме

24 сентября 2024 11:22
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Мьянма страдает от разрушительных наводнений. Почти 400 человек стали жертвами удара стихии. Более 80 жителей до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 400 человек стали жертвами наводнений в Мьянме-2

В плену непогоды 1/6 часть страны. Наводнения затронули 54 населенных пункта. Сейчас в Мьянме сезон дождей, который продлится до ноября. Тогда же власти подсчитают причиненный ущерб, но уже понятно, что сумма будет серьезная. Стихия полностью разрушила свыше 2 тысяч домов и почти вдвое больше повредила. Это наводнение стало самым разрушительным для страны за последние 50 лет. Усугубил ситуацию тайфун «Яги», который обрушился на регион в середине этого месяца.

# Природные катаклизмы

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