НАТО планирует перебазировать несколько своих самолётов в Латвию

Сближение в военно-технической сфере – сегодня продиктованная временем необходимость для Беларуси и партнеров. Коллективный Запад не оставляет попытки дестабилизировать обстановку по всему контуру постсоветского пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно агрессивно действуют у границ Союзного государства.

Здесь расположена многотысячная группировка войск НАТО, ведется постоянная оперативная и боевая подготовка. К слову, о военной авиации. В Латвию планируют перебазировать несколько самолетов Альянса. Правда, в Минобороны балтийской республики эту переброску военно-воздушных сил назвали временной. Она якобы связана с решением Эстонии провести ремонт на аэродроме. Отмечается, что база ВВС в Латвии ранее не использовалась для патрулирований воздушного пространства. Тем не менее она полностью соответствует натовским стандартам. Кроме того, Латвия и Эстония намерены усилить свои системы ПВО. Поставщики уже выбраны. Сейчас идут переговоры с немецким производителем.