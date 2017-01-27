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По восточному календарю год Петуха наступит 28 января

27 января 2017 20:29
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Новости Китая. Китай готовится встретить Новый год по восточному календарю.

Для жителей Поднебесной 2017 наступит 28 января в 3 часа 6 минут по местному времени.

По восточному календарю год Петуха наступит 28 января-1

На целых две недели деловая жизнь отойдет на второй план, а ее место займут праздничные обычаи и красочные гуляния. Улицы наполнятся разноцветными куклами, одетыми в красные костюмы людьми, шумом и вспышками фейерверков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Китай

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