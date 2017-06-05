По подозрению в причастности к теракту в Лондоне задержаны 12 человек, в том числе женщины

Новости Великобритании. В Лондоне продолжаются поиски причастных к двойному теракту. Задержаны 12 человек, среди них несколько женщин. Это люди из того же дома, в котором жил один из экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.