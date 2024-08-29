Пляжи популярного курорта в Греции завалило тоннами мёртвой рыбы

Прекрасные виды залива и окружающей его природы отравляет ужасный запах. Власти и местные жители торопятся – только за последние сутки вывезли 40 тонн мертвой рыбы, но ее по-прежнему много. На этом фоне региону грозит и еще одна очень большая проблема: загрязнение воды, от чего могут погибнуть морские обитатели, которые так привлекают многочисленных дайверов. Местная прокуратура распорядилась провести расследование причин ЧП. Экологи считают, что во время наводнения пресноводная рыба попала в соленую морскую воду и погибла.