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Пляжи популярного курорта в Греции завалило тоннами мёртвой рыбы

29 августа 2024 15:15
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Экологическая катастрофа грозит сорвать туристический сезон в популярном греческом курортном городе Волос. Все знаменитые пляжи и побережье завалены тоннами мертвой рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пляжи популярного курорта в Греции завалило тоннами мёртвой рыбы-2

Прекрасные виды залива и окружающей его природы отравляет ужасный запах. Власти и местные жители торопятся – только за последние сутки вывезли 40 тонн мертвой рыбы, но ее по-прежнему много. На этом фоне региону грозит и еще одна очень большая проблема: загрязнение воды, от чего могут погибнуть морские обитатели, которые так привлекают многочисленных дайверов. Местная прокуратура распорядилась провести расследование причин ЧП. Экологи считают, что во время наводнения пресноводная рыба попала в соленую морскую воду и погибла.

# Экология

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