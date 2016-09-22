Плата за роуминг в Евросоюзе будет отменена

Новости ЕС.

Граждане ЕС не будут платить за роуминг при переезде из страны в страну Старого Света.

Еврокомиссия доработала положение об этой услуге. Вступит в силу данное новшество в июне 2017 года.

Крупные мобильные операторы против, поскольку их доходы в некоторых странах резко упадут.

Если дешевой венгерской сим-картой клиент, например, будет пользоваться в Германии, он станет платить намного меньше, чем, скажем, коренной немец с местным номером.

Тем не менее, Еврокомиссия предлагает отменить всякие дневные ограничения на бесплатный роуминг. А вот через 90 дней услуга будет становиться платной, чтобы все абоненты не обзавелись в конце концов сим-картами только дешевых операторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.