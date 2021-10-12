Планету накрыла магнитная буря. Учёные просят не паниковать

Нашу Землю накрыла масштабная магнитная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем явление это приобрело общепланетарный характер. Звучит угрожающе, но ученые просят не паниковать. По их классификации она не очень сильная.
Нашу Землю накрыла масштабная магнитная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем явление это приобрело общепланетарный характер. Звучит угрожающе, но ученые просят не паниковать. По их классификации она не очень сильная.
Но метеозависимым людям и тем, кто явно ощущает на себе всякие геомагнитные колебания, стоит быть аккуратными и позаботиться о лекарствах. Особенно перед тем, как лечь 12 октября спать.
По словам ученых, буря вызвана вхождением Земли в быструю область солнечного ветра, который сейчас и раскачивает земное магнитное поле. Но к середине 13 октября все опять нормализуется.