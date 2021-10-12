Планету накрыла магнитная буря. Учёные просят не паниковать

Нашу Землю накрыла масштабная магнитная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем явление это приобрело общепланетарный характер. Звучит угрожающе, но ученые просят не паниковать. По их классификации она не очень сильная.

Но метеозависимым людям и тем, кто явно ощущает на себе всякие геомагнитные колебания, стоит быть аккуратными и позаботиться о лекарствах. Особенно перед тем, как лечь 12 октября спать.