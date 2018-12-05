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«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 3 млн долларов

05 декабря 2018 09:42
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Новости США. На аукционе в Нью-Йорке с молотка ушло «Письмо о Боге» Альберта Эйнштейна, написанное за год до смерти ученого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 3 млн долларов-1

Лот был продан почти за 3 миллиона долларов.

Письмо в оригинальном конверте датировано 3 января 1954 года и написано на немецком языке. Текст включает несколько исправлений, сделанных рукой ученого. Отмечается, что в этом письме наиболее полно излагаются религиозные и философские воззрения Эйнштейна.

«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 3 млн долларов-4

«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 3 млн долларов-6

«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 3 млн долларов-8

# Аукционы # Фотофакт

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