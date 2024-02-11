Песков: Карлсон был инициатором интервью с Путиным

Такер Карлсон, американский журналист, сам выступил инициатором проведения интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

После ознакомления с материалом Карлсона и его аудиторией было принято решения рекомендовать Путину принять это предложение.

«Он (Путин) достаточно быстро согласился на это», – сказал Песков.

Песков высказал опасения по поводу возможной травли Карлсона перед интервью, принимая во внимание непрогнозируемость Запада.

Однако, несмотря на это, интервью увеличило популярность Карлсона. Опубликованное на его сайте и других платформах интервью Карлсона с Путиным за 24 часа набрало более 150 миллионов голосов в социальной сети X и более восьми миллионов на YouTube. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.