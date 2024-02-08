Песков: беседа Путина и Карлсона вызвала огромный резонанс в США и РФ

Приезд в Москву американского тележурналиста Такера Карлсона и его интервью с российским президентом Владимиром Путиным вызвало огромный интерес как в США, так и в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«...интервью с Путиным – это событие, которое вызвало такой особый резонанс не только в Америке, но и у нас в стране», – сказал он.

Ранее Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону, отметив, что позиция последнего отличается и скорее проамериканская. На вопрос о языке интервью Песков сказал, что, конечно, оно было на русском.