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Песков: беседа Путина и Карлсона вызвала огромный резонанс в США и РФ

08 февраля 2024 11:39
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Приезд в Москву американского тележурналиста Такера Карлсона и его интервью с российским президентом Владимиром Путиным вызвало огромный интерес как в США, так и в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«...интервью с Путиным – это событие, которое вызвало такой особый резонанс не только в Америке, но и у нас в стране», – сказал он.

Ранее Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону, отметив, что позиция  последнего отличается и скорее проамериканская. На вопрос о языке интервью Песков сказал, что, конечно, оно было на русском.

# Международная политика # Такер Карлсон # Владимир Путин

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