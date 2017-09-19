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Первый в мире «умный» полицейский участок открылся в Дубае

19 сентября 2017 07:43
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Новости ОАЭ. Полностью автоматизированный «умный» полицейский участок открылся в Дубае. Это первое в мире подобное полицейское отделение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в мире «умный» полицейский участок открылся в Дубае-1

Его посетители могут воспользоваться 60 видами услуг. Например, подать заявление о правонарушении или сообщить о ДТП. Общение с правоохранителями происходит с помощью видеосвязи и по электронной сети. «Умный» полицейский участок будет работать круглосуточно. В дальнейшем их планируют создать по всему городу.

# Полиция # Фотофакт

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