Первый в мире «умный» полицейский участок открылся в Дубае

Новости ОАЭ. Полностью автоматизированный «умный» полицейский участок открылся в Дубае. Это первое в мире подобное полицейское отделение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его посетители могут воспользоваться 60 видами услуг. Например, подать заявление о правонарушении или сообщить о ДТП. Общение с правоохранителями происходит с помощью видеосвязи и по электронной сети. «Умный» полицейский участок будет работать круглосуточно. В дальнейшем их планируют создать по всему городу.