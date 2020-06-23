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Первый концерт Барселонской оперы после карантина слушали растения

23 июня 2020 07:51
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Новости Испании. Необычные кадры из Испании. Барселонский оперный театр открыл музыкальный сезон после трехмесячного карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый концерт Барселонской оперы после карантина слушали растения-1

Первое представление прошло с аншлагом, в зрительном зале не было свободных мест. Но слушали струнный концерт Пуччини не люди, а растения.

Первый концерт Барселонской оперы после карантина слушали растения-4

Проект получил название «Концерт для биоцина». Почему именно растения стали первыми слушателями, задаются вопросом многие.

Первый концерт Барселонской оперы после карантина слушали растения-7

Первый концерт Барселонской оперы после карантина слушали растения-9

Причин на это несколько. Автор проекта хотел показать важность аудитории для людей искусства. Еще одна цель – обратить внимание каждого на то, как пандемия COVID-19 перевернула мир.

Первый концерт Барселонской оперы после карантина слушали растения-12

Растения передадут медикам в знак благодарности за их усилия в борьбе с коронавирусом.

# Коронавирус # Фотофакт

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