Первый концерт Барселонской оперы после карантина слушали растения

Новости Испании. Необычные кадры из Испании. Барселонский оперный театр открыл музыкальный сезон после трехмесячного карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое представление прошло с аншлагом, в зрительном зале не было свободных мест. Но слушали струнный концерт Пуччини не люди, а растения.

Проект получил название «Концерт для биоцина». Почему именно растения стали первыми слушателями, задаются вопросом многие.

Причин на это несколько. Автор проекта хотел показать важность аудитории для людей искусства. Еще одна цель – обратить внимание каждого на то, как пандемия COVID-19 перевернула мир.