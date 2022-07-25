Первый чемпионат мира по хайлайну прошел в Швейцарии

Новости Швейцарии. Первый чемпионат мира по хайлайну прошел в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое мастерство демонстрировали более 30 спортсменов со всего мира.

Соревновались в двух видах: скоростной хайлайн и фристайл. Экстремалам нужно было пробежать по 100-метровому тросу, натянутому на вершине горы Крап Зон Гион на высоте 2,5 километров. Лучший результат показал француз Бенуа Брюм. Его время – 37 секунд.