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Первую за 70 лет федеральную казнь женщины отменили в США

20 ноября 2020 09:59
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Новости США. В США отменили первую за 70 лет федеральную казнь женщины. Отсрочку преступница получила из-за того, что ее адвокаты заразились коронавирусом при посещении тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первую за 70 лет федеральную казнь женщины отменили в США-1

52-летняя осужденная была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году, за что получила высшую меру наказания. Приговор должны были привести в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.

Первую за 70 лет федеральную казнь женщины отменили в США-4

Однако окружной судья заблокировал процесс до конца года, чтобы дать время защитникам женщины оправиться от болезни и подготовить прошение президенту США о смягчении наказания.

# Смертная казнь # Фотофакт

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