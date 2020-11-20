Первую за 70 лет федеральную казнь женщины отменили в США

Новости США. В США отменили первую за 70 лет федеральную казнь женщины. Отсрочку преступница получила из-за того, что ее адвокаты заразились коронавирусом при посещении тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США отменили первую за 70 лет федеральную казнь женщины. Отсрочку преступница получила из-за того, что ее адвокаты заразились коронавирусом при посещении тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
52-летняя осужденная была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году, за что получила высшую меру наказания. Приговор должны были привести в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.
Однако окружной судья заблокировал процесс до конца года, чтобы дать время защитникам женщины оправиться от болезни и подготовить прошение президенту США о смягчении наказания.