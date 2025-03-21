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Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

21 марта 2025 12:06
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Патриарх Кирилл вручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову орден Александра Невского за заслуги в развитии церковно-государственных отношений. Об этом пишет РИА Новости.

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского-1

Фото: kremlin.ru

Лаврову исполнилось 75 лет, и он занимает пост министра уже более 20 лет. Патриарх Кирилл отметил высокий профессионализм Лаврова и его усилия по укреплению международного авторитета России и поддержанию традиционных ценностей, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества. Также Владимир Легойда поблагодарил Лаврова за защиту православия и пожелал ему успехов.

# Международная политика

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