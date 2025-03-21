Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Лаврову исполнилось 75 лет, и он занимает пост министра уже более 20 лет. Патриарх Кирилл отметил высокий профессионализм Лаврова и его усилия по укреплению международного авторитета России и поддержанию традиционных ценностей, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества. Также Владимир Легойда поблагодарил Лаврова за защиту православия и пожелал ему успехов.