Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся в Канаде

Пассажирский самолет авиакомпании Pal Airlines, следовавший по маршруту Сент-Джонс – Галифакс, совершил жесткое приземление в аэропорту Галифакс-Стэнфилд, пишет РИА Новости со ссылкой на CBC News.

ЧП произошло 29 декабря текущего года в 4:30 по московскому времени. Сообщается, что вследствие трудностей при посадке борт совершил скольжение по взлетно-посадочной полосе и частично загорелся.

По словам одного из пассажиров рейса, причина инцидента – неисправность шасси. Известно, что пассажиры покинули самолет в течение двух минут.