Пассажирский автобус упал с моста в Забайкальском крае. Погибли 19 человек

Новости России. Жуткое ДТП в Забайкальском крае России: пассажирский автобус упал с моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли 19 человек, почти столько же пострадали. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Междугородний рейс следовал по маршруту Сретенск – Чита. Когда автобус проезжал по мосту, у него лопнула передняя шина. В результате транспортное средство резко увело в сторону. Автобус пробил дорожное ограждение и рухнул вниз. Часть пассажиров оказались заблокированными. Выбраться им помогли спасатели.