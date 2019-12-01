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В Гааге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на посетителей магазина

01 декабря 2019 11:49
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Новости Нидерландов. В Гааге задержали подозреваемого в нападении на торговой улице. Им оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гааге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на посетителей магазина-1

Сейчас его допрашивают. Мотивы нападавшего пока не выяснены.

В Гааге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на посетителей магазина-4

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 29 ноября. Мужчина набросился с ножом на людей в магазине. Ранения получили три подростка – мальчик и две девочки. К моменту прибытия полиции преступнику удалось скрыться. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Они прошли необходимое лечение и уже отпущены домой.

# Нападение # Фотофакт

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