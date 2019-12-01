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В Италии погибли двое лыжников. Их накрыло лавиной

01 декабря 2019 11:43
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Новости Италии. В Италии при сходе лавины погибли двое лыжников. Инцидент произошел на горе Монблан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии погибли двое лыжников. Их накрыло лавиной-1

Официальное предупреждение спасателей о потенциальной опасности схода лавин путешественники проигнорировали. Снег накрыл их в полукилометре от одной из станций канатной дороги, которая только начала работу после сезонного закрытия.

В Италии погибли двое лыжников. Их накрыло лавиной-4

В поисковой операции приняли участие несколько отрядов спасателей с собаками и вертолет. Гражданство погибших пока не установлено.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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