В Италии погибли двое лыжников. Их накрыло лавиной

Новости Италии. В Италии при сходе лавины погибли двое лыжников. Инцидент произошел на горе Монблан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальное предупреждение спасателей о потенциальной опасности схода лавин путешественники проигнорировали. Снег накрыл их в полукилометре от одной из станций канатной дороги, которая только начала работу после сезонного закрытия.