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В Таганроге пропало море: его сдуло ветром

30 ноября 2019 16:19
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Береговая линия Азовского моря сдвинулась на несколько сотен метров, рассказали в программе «Плюс-минус». Сильные порывы ветра (до 20 метров в секунду) отогнали воду настолько, что Таганрогский залив превратился в пустыню.

В Таганроге пропало море: его сдуло ветром-1

Зато рады жители окраин Таганрога. Теперь они экономят время – ходят в центр города прямо по морскому дну.

В Таганроге пропало море: его сдуло ветром-4

Некоторые пытались проехать на машинах. Последний раз такой отлив здесь был 40 лет назад.

В Таганроге пропало море: его сдуло ветром-7

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