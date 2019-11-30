В Таганроге пропало море: его сдуло ветром

Береговая линия Азовского моря сдвинулась на несколько сотен метров, рассказали в программе «Плюс-минус». Сильные порывы ветра (до 20 метров в секунду) отогнали воду настолько, что Таганрогский залив превратился в пустыню.

Зато рады жители окраин Таганрога. Теперь они экономят время – ходят в центр города прямо по морскому дну.