В Таганроге пропало море: его сдуло ветром

Береговая линия Азовского моря сдвинулась на несколько сотен метров, рассказали в программе «Плюс-минус». Сильные порывы ветра (до 20 метров в секунду) отогнали воду настолько, что Таганрогский залив превратился в пустыню.
Береговая линия Азовского моря сдвинулась на несколько сотен метров, рассказали в программе «Плюс-минус». Сильные порывы ветра (до 20 метров в секунду) отогнали воду настолько, что Таганрогский залив превратился в пустыню.
Зато рады жители окраин Таганрога. Теперь они экономят время – ходят в центр города прямо по морскому дну.
Некоторые пытались проехать на машинах. Последний раз такой отлив здесь был 40 лет назад.