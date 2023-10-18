Парламенту Грузии не удалось объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили, пишет ТАСС.

Конституционным судом Грузии 16 сентября 2023 года принято постановление о том, что действующий президент Грузии не соблюдала Основной закон, совершая рабочие визиты в европейские страны без необходимого на это разрешения правительства. Представление об импичменте президенту за нарушение Конституции было поддержано Конституционным судом, после чего решение перешло на рассмотрение парламента.

За отстранение президента проголосовали 86 из 150 депутатов, один проголосовал против.

Отстранение президента возможно при наборе минимум 100 голосов. Таким образом, импичмент считается не состоявшимся. На данный момент вопрос об отстранении Саломе Зурабишвили подлежит снятию и она вправе занимать далее пост президента.